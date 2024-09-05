Удар по навчальному закладу Полтави: кількість загиблих знову зросла
До 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу Полтави, 328 людей постраждали, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Шестиповерхову будівлю навчального корпусу частково зруйновано. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди, зазначають у ДСНС.
Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття.
Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.
Передісторія:
- Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними. Влучання було по території Інституту звʼязку і сусідньої лікарні.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття.