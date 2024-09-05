Удар по навчальному закладу Полтави: кількість загиблих знову зросла

До 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу Полтави, 328 людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Шестиповерхову будівлю навчального корпусу частково зруйновано. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди, зазначають у ДСНС.

Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття.

Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

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