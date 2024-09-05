Close button

Удар по навчальному закладу Полтави: кількість загиблих знову зросла

Удар по навчальному закладу Полтави: кількість загиблих знову зросла
Фото: ДСНС

До 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу Полтави, 328 людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Шестиповерхову будівлю навчального корпусу частково зруйновано. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди, зазначають у ДСНС.

Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття.

Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

Передісторія:

  • Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними. Влучання було по території Інституту звʼязку і сусідньої лікарні. 
  • У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
  • Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття.

Новини

Популярні теми форуму

analytics