Удар по учебному заведению Полтавы: количество погибших снова возросло

До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы, 328 человек пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Вероятно, под завалами еще находятся люди, отмечают в ГСЧС.

Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.

Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.

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