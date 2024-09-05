Удар по учебному заведению Полтавы: количество погибших снова возросло
До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы, 328 человек пострадали, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Вероятно, под завалами еще находятся люди, отмечают в ГСЧС.
Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.
Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.
Предыстория:
- Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава. Попадание было по территории Института связи и соседней больницы.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.