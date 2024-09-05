Бізнес закликав уряд знайти альтернативи підвищенню податків

Члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) сподіваються, що замість законопроєкту про підвищення податків для бізнесу (№11416-д) уряд зможе знайти інші рішення, що допоможуть наповнити державний бюджет, повідомляє ЛігаБізнес.

"Розуміючи, що загальні додаткові потреби бюджету наразі становитимуть 500 млрд гривень через зростання видатків на оборону, – бізнес все ж вважає рішення не розглядати цей законопроєкт як виважений та раціональний" , – зазначили в ЄБА.

Європейська бізнес асоціація вважає, що весь тягар внаслідок запропонованого підвищення податків ляже на доброчесний бізнес, що може мати негативний вплив нищівний вплив на бізнес та економіку країни.

Водночас у ЄБА зазначають, що для збільшення надходжень до держбюджету, необхідно боротися із тіньовою економікою. Зокрема, потрібні й рішення, які стосуються реформування митниці, ефективної роботи правоохоронних органів і початку нормальної роботи Бюро економічної безпеки.

"Крім того, потрібні рішення, які б сприяли врегулюванню проблеми тіньової зайнятості – питання зарплат у конвертах тощо. Також варто переглянути запропонований механізм оподаткування ринку автомобілів, зокрема оцінити фіскальний ефект від оподаткування операцій у сегменті вживаних авто, посилити боротьбу з сірими схемами у сфері електронної торгівлі тощо" , – написали в ЄБА.

У ЄБА також додали, що бізнесу було б "дуже корисно" побачити розрахунки та економічний ефект від збільшення податків, не обмежуючись лише обсягом очікуваних податкових надходжень, а подивитись, яким, за оцінками чиновників, може бути загальний вплив на країну та її економіку, потенційні інвестиції, подальшу роботу бізнесу.