Бізнес закликав уряд знайти альтернативи підвищенню податків
Члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) сподіваються, що замість законопроєкту про підвищення податків для бізнесу (№11416-д) уряд зможе знайти інші рішення, що допоможуть наповнити державний бюджет, повідомляє ЛігаБізнес.
"Розуміючи, що загальні додаткові потреби бюджету наразі становитимуть 500 млрд гривень через зростання видатків на оборону, – бізнес все ж вважає рішення не розглядати цей законопроєкт як виважений та раціональний", – зазначили в ЄБА.
Європейська бізнес асоціація вважає, що весь тягар внаслідок запропонованого підвищення податків ляже на доброчесний бізнес, що може мати негативний вплив нищівний вплив на бізнес та економіку країни.
Водночас у ЄБА зазначають, що для збільшення надходжень до держбюджету, необхідно боротися із тіньовою економікою. Зокрема, потрібні й рішення, які стосуються реформування митниці, ефективної роботи правоохоронних органів і початку нормальної роботи Бюро економічної безпеки.
"Крім того, потрібні рішення, які б сприяли врегулюванню проблеми тіньової зайнятості – питання зарплат у конвертах тощо. Також варто переглянути запропонований механізм оподаткування ринку автомобілів, зокрема оцінити фіскальний ефект від оподаткування операцій у сегменті вживаних авто, посилити боротьбу з сірими схемами у сфері електронної торгівлі тощо", – написали в ЄБА.
У ЄБА також додали, що бізнесу було б "дуже корисно" побачити розрахунки та економічний ефект від збільшення податків, не обмежуючись лише обсягом очікуваних податкових надходжень, а подивитись, яким, за оцінками чиновників, може бути загальний вплив на країну та її економіку, потенційні інвестиції, подальшу роботу бізнесу.
"На думку спільноти, рішення про збільшення податків може призвести не до збільшення надходжень до бюджету, а до згортання бізнесу, що, власне, потягне за собою зворотну реакцію і щодо бюджету нашої держави", – додали в асоціації.