Бизнес призвал правительство найти альтернативы повышению налогов

Члены Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) надеются, что вместо законопроекта о повышении налогов для бизнеса (№11416-д) правительство сможет найти другие решения, которые помогут наполнить государственный бюджет, сообщает Лига.Бизнес.

"Понимая, что общие дополнительные потребности бюджета составляют 500 млрд гривен из-за роста расходов на оборону, – бизнес все же считает решение не рассматривать данный законопроект как взвешенный и рациональный" , – отметили в ЕБА.

Европейская бизнес ассоциация считает, что все бремя вследствие предложенного повышения налогов ляжет на добропорядочный бизнес, что может оказать негативное влияние на сокрушительное влияние на бизнес и экономику страны.

В то же время в ЕБА отмечают, что для увеличения поступлений в госбюджет необходимо бороться с теневой экономикой. В частности, необходимы и решения, касающиеся реформирования таможни, эффективной работы правоохранительных органов и начала нормальной работы Бюро экономической безопасности.

"Кроме того, нужны решения, которые способствовали бы урегулированию проблемы теневой занятости – вопрос зарплат в конвертах и т.д. Также стоит пересмотреть предложенный механизм налогообложения рынка автомобилей, в частности оценить фискальный эффект от налогообложения операций в сегменте подержанных авто, усилить борьбу с серыми схемами в сфере электронной торговли и тому подобное" , – написали в ЕБА.

В ЕБА также добавили, что бизнесу было бы очень полезно увидеть расчеты и экономический эффект от увеличения налогов, не ограничиваясь лишь объемом ожидаемых налоговых поступлений, а посмотреть, каким, по оценкам чиновников, может быть общее влияние на страну и ее экономику, потенциальные инвестиции; дальнейшую работу бизнеса.