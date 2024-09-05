Депутати призначили Гринчук міністеркою захисту довкілля

Верховна Рада призначила нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Посаду отримала Світлана Гринчук.﻿ Про це повідомив народний депутат Ярослава Железняк, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Рішення підтримали 246 народних депутатів.

Що відомо про Гринчук

Народилась у Чернівецькій області. Здобувала фінансово-економічну освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті.

Під час роботи в Міндовкілля опікувалась ратифікацією, а також імплементацією Паризької кліматичної угоди й забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов'язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

29 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів призначена на посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Зокрема координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів.

Була радником на громадських засадах голови Міністерства фінансів України й прем'єр-міністра України.

У 2023, до призначення на посаду заступника Міністерства енергетики України (5 вересня 2023 року), була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго.

Кадрові перестановки у Кабінеті міністрів та Офісі президента

3 вересня, низка міністрів подали заяви на відставку й вже вчора, 4 вересня, у Верховній Раді підтримали рішення щодо звільнення:

Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей;

Дениса Малюськи з посади голови Міністерства юстиції;

Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції;

Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема на звільнення очікує голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, який також написав заяву про відставку. Як повідомляють джерела, міністр може очолити одне з важливих посольств.