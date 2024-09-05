Депутаты назначили Гринчук министром защиты окружающей среды
Верховная Рада назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Должность получила Светлана Гринчук. Об этом сообщил народный депутат Ярослава Железняк, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Решение поддержали 246 народных депутатов.
Что известно о Гринчуке
Родилась в Черновицкой области. Получала финансово-экономическое образование в Черновицком торгово-экономическом институте.
Во время работы в Минприроды занималась ратификацией, а также имплементацией Парижского климатического соглашения и обеспечением выполнения Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.
29 июля 2022 года распоряжением Кабинета Министров назначена на должность заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции. В частности координировала работу по вопросам изменения климата, евроинтеграции, устойчивого развития, энергетической эффективности и климатических финансов.
Была советником на общественных началах главы Министерства финансов Украины и премьер-министра Украины.
В 2023, до назначения на должность заместителя Министерства энергетики Украины (5 сентября 2023 года), была директором Офиса поддержки реформ при Минэнерго.
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3 сентября ряд министров подали заявления на отставку и уже вчера, 4 сентября, в Верховной Раде поддержали решение об увольнении:
- Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей;
- Дениса Малюськи с должности главы Министерства юстиции;
- Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по евроинтеграции;
- Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
В частности, увольнения ожидает глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, который также написал заявление об отставке. Как сообщают источники, министр может возглавить одно из важнейших посольств.