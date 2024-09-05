Президент Румунії затвердив передачу Україні системи Patriot

Румунія подарувала Україні ситстему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний закон представив президент Румунії Клаус Йоганніс.﻿ З посилання на News.ro, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Сьогодні Йоганніс оприлюднив ініційований урядом законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Напередодні його підтримав парламент Румунії.

Україні буде передано Patriot у конфігурації, узгодженій з американським партнером. Окрім цього уряд Румунії тепер уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення наземного потенціалу протиповітряної оборони. Тобто тепер Румунія закупить ще один Patriot для захисту свого неба, на заміну того, який буде передано Україні.

Ще 20 червня Румунія пообіцяла передати Україні одну батарею Patriot. А вже 30 серпня Міноборони Румунії направило до парламенту відповідний законопроект щодо передачі Україні ЗРК Patriot.

Днями коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

Варто зауважити, що Румунія постачає Україні зброю та допомагає з експортом через свої порти, однак часто це робить непублічно.