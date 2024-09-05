Президент Румынии утвердил передачу Украине системы Patriot

Румыния подарила Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий закон представил президент Румынии Клаус Иоганнис.﻿ Ссылаясь на News.ro, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Сегодня Иоганнис обнародовал инициированный правительством законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. В преддверии его поддержал парламент Румынии.

Украине будет передан Patriot в конфигурации, согласованной с американским партнером. Кроме того, правительство Румынии теперь уполномочено принять необходимые меры для восстановления наземного потенциала противовоздушной обороны. То есть теперь Румыния закупит еще один Patriot для защиты своего неба, взамен того, который будет передан Украине.

Еще 20 июня Румыния пообещала передать Украине одну батарею Patriot. А уже 30 августа Минобороны Румынии направило в парламент соответствующий законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot.

На днях коалиционное правительство Румынии одобрило законопроект , позволяющий передать Украине одну из двух действующих систем противоракетной обороны Patriot.

Следует заметить, что Румыния поставляет Украине оружие и помогает с экспортом через свои порты, однако это часто делает непублично.