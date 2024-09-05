Германа Сметаніна призначено головою Мінстратегпрому

Парламент призначив нового міністра з питань стратегічних галузей. Цю посаду отримав колишній голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін.﻿ З посиланням на нардепа Ярослава Железняка, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Железняк написав, що за призначення Германа Сметаніна головою Мінстратегпрому проголосували 247 нардепів.

Раніше Міністерство з питань стратегічних галузей очолював Олександр Камишін, який перед цим був головою правління "Укрзалізниці".

Верховна Рада звільнила Камишіна 4 вересня. Як повідомлялося, він переходить на роботу в Офіс президента має стати стратегічним радником президента.

Сам Камишін раніше заявляв, що переходить на іншу посаду, пов'язану з обороною.

Герман Сметанін народився у 1993 році у Харкові. Він закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Має фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів та менеджера з управління оборонно-промислового корпусу.

Професійна кар'єра Сметаніна почалася у 2014 році. Близько року він працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною "Укроборонпрому".

Сметанін також працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу. У 2020-2021 роках був директором з виробництва держпідприємства "Завод імені В.О. Малишева". До 2023 року працював директором Харківського бронетанкового заводу.