Герман Сметанин назначен главой Минстратегпрома

Парламент назначил нового министра по стратегическим отраслям. Эту должность получил бывший глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин.﻿ Со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Железняк написал, что за назначение Германа Сметанина главой Минстратегпрома проголосовали 247 нардепов.

Ранее Министерство по вопросам стратегических отраслей возглавлял Александр Камышин, который до этого был главой правления "Укрзализныци".

Верховная Рада уволила Камышина 4 сентября. Как сообщалось, он переходит на работу в Офис президента и должен стать стратегическим советником президента.

Сам Камышин ранее заявлял, что переходит на другую должность, связанную с обороной.

Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове. Он окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Имеет специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств и менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса.

Профессиональная карьера Сметанина началась в 2014 году. Около года он работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, который является составной частью "Укроборонпрома".

Сметанин также работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. В 2020-2021 годах являлся директором по производству госпредприятия "Завод имени В.А. Малышева". До 2023 года работал директором Харьковского бронетанкового завода.