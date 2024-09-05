Китай припинив фінансування спільного з РФ вугільного проєкту

Китай припинив фінансування спільного з Росією проєкта з освоєння найбільшого в Забайкаллі вугільного родовища﻿. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Ділова столиця.

Китайсько-російський проєкт з освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського родовища вугілля залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

Розвитком проєкту займається компанія "Розрізвугілля" — спільне підприємство "Ен+" і китайської China Energy Investment Corporation (CHN Energy), створене на паритетній основі.

Директор заявив, що обмеження пов'язані з санкціями проти Росії та китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко. Він також сказав, що сподівається на продовження розвитку проєкту разом з китайськими партнерами.

Китайські партнери в особі Shenhua Group (тепер China Energy) називали проєкт, промислові запаси якого оцінювалися в 742 млн т, важливим кроком у реалізації китайсько-російської співпраці у вугільній сфері.

Повідомляється, що падіння цін на енергетичне вугілля знизило інтерес китайських компаній до подібної співпраці.