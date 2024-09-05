Китай прекратил финансирование совмесного с РФ угольного проекта

Китай прекратил финансирование совместного с Россией проекта по освоению крупнейшего в Забайкалье угольного месторождения﻿. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Деловая столица.

Китайско-российский проект по освоению крупнейшего в Забайкалье Зашуланского месторождения угля остался без финансирования из-за ограничения Китаем трансграничных платежей с Россией.

Развитием проекта занимается компания "Развуголь" — совместное предприятие "Эн+" и китайской China Energy Investment Corporation (CHN Energy), созданное на паритетной основе.

Директор заявил, что ограничения, связанные с санкциями против России, и китайские партнеры опасаются, что вопрос не будет решен быстро. Он также сказал, что надеется на продолжение развития проекта вместе с китайскими партнерами.

Китайские партнеры в лице Shenhua Group (теперь China Energy) называли проект, промышленные запасы которого оценивались в 742 млн т, важным шагом по реализации китайско-российского сотрудничества в угольной сфере.

Сообщается, что падение цен на энергетические угли снизило интерес китайских компаний к подобному сотрудничеству.