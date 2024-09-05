США заблокували десятки фейкових медіа, які працювали на адміністрацію Путіна

США заблокували десятки пропагандистських медіа. Росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.﻿ З посиланням на Мінʼюст США, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію 32 інтернет-доменів, які використовувалися в керованих російським урядом іноземних кампаніях зловмисного впливу.

Як стверджується в заяві, російські компанії Social Design Agency (SDA), Structura National Technology (Structura) і ANO Dialog, що діють під керівництвом і контролем адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, використовував ці домени, серед іншого, для:

таємного поширення російської урядової пропаганди з метою зменшення міжнародної підтримки України,

підтримки проросійської політики та інтересів,

впливу на виборців на виборах у США та за кордоном, включаючи США. Президентські вибори 2024 року.

У зв’язку з конфіскацією доменів Міністерство фінансів США оголосило про включення 10 осіб і двох організацій у рамках скоординованої відповіді на спроби Росії зловмисного впливу на президентські вибори в США 2024 року.

"Вилучення Департаментом 32 інтернет-доменів, які таємно використовувалися для поширення іноземного зловмисного впливу, ще раз демонструє, що Росія залишається головною зовнішньою загрозою для наших виборів" , - заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако.

За даними Мін'юсту, пропаганда цілеспрямовано приховувала російський уряд чи його агентів як джерело контенту. Зловмисники спеціально підробляли домени. Наприклад "washingtonpost.pm" росіяни змінювали на "washingtonpost.com", щоб публікувати повідомлення російського уряду, неправдиво представлені як вміст із законних ЗМІ організацій.

Серед інших фейкових сайтів були клони таких ЗМІ, як Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde тощо. За даними Міністерства юстиції США, окрім підроблених сайтів, використовувалися й сторінки у соціальних мережах, що імітували популярні новинні видання, щоб просувати пропагандистський контент.

В інших випадках зловмисники намагалися створити власні унікальні медіа-бренди для просування вмісту.