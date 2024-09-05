США заблокировали десятки фейковых медиа, работавших на администрацию Путина

США заблокировали десятки пропагандистских медиа. Россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.﻿ Со ссылкой на Минюст США, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Министерство юстиции объявило о конфискации 32 интернет-доменов, которые использовались в управляемых российским правительством иностранных кампаниях злонамеренного влияния.

Как утверждается в заявлении, российские компании Social Design Agency (SDA), Structura National Technology (Structura) и ANO Dialog, действующие под руководством и контролем администрации российского диктатора Владимира Путина, использовал эти домены, среди прочего, для:

тайного распространения российской правительственной пропаганды с целью уменьшения международной поддержки Украины,

поддержки пророссийской политики и интересов,

влияния на избирателей на выборах в США и за границей, включая США. Президентские выборы в 2024 году.

В связи с конфискацией доменов Министерство финансов США объявило о включении 10 человек и двух организаций в рамках скоординированного ответа на попытки России злонамеренного влияния на президентские выборы в США в 2024 году.

"Извлечение Департаментом 32 интернет-доменов, которые тайно использовались для распространения иностранного злонамеренного влияния, еще раз демонстрирует, что Россия остается главной внешней угрозой для наших выборов" , - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

По данным Минюста, пропаганда целенаправленно скрывала российское правительство или его агентов как источник контента. Злоумышленники специально подрабатывали домены. Например, "washingtonpost.pm" россияне меняли на "washingtonpost.com", чтобы публиковать сообщения российского правительства, ложно представленные как содержимое из законных СМИ организаций.

Среди других фейковых сайтов были клоны таких СМИ, как Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde. По данным Министерства юстиции США, помимо поддельных сайтов, использовались и страницы в социальных сетях, имитировавшие популярные новостные издания, чтобы продвигать пропагандистский контент.

В других случаях злоумышленники пытались создать собственные уникальные медиа-бренды для продвижения содержимого.