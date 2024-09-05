МАГАТЕ включить важливі електопідстанції в Україні під міжнародний моніторинг

МАГАТЕ розширить свою присутність в Україні — під моніторинг потраплять важливі для безпеки АЕС підстанції. Про це заявив голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков під час брифінгу в медіацентрі Україна, повідомляє Новое время.

«В ході останнього візиту Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до України було досягнуто домовленості, що МАГАТЕ розширить свою присутність в Україні. Під міжнародний моніторинг також потраплять електричні підстанції, які важливі для безпеки атомних електростанцій, забезпечують видачу потужності або, у разі необхідності, забезпечують енергоспоживання атомних електростанцій від енергомережі. Це однозначно позитивно вплине на стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні» , — сказав Коріков.

Він також повідомив, що вже наступного тижня моніторингова місія відвідає одну з підстанцій, яку пошкодили російські атаки.

4 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію.

Він заявив, що разом з експертами МАГАТЕ оцінив ситуацію на градирні після пожежі, яка сталась 11 серпня. Окрім цього, Гроссі заявив, що оцінив поточні роботи на водяних насосах та сховищі палива.