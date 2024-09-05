МАГАТЭ включит важные электроподстанции в Украине под международный мониторинг

МАГАТЭ расширит свое присутствие в Украине - под мониторинг попадут важные для безопасности АЭС подстанции. Об этом заявил глава Госатомрегулирования и главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков во время брифинга в медиацентре Украины, сообщает Новое время.

«В ходе последнего визита Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Украину была достигнута договоренность, что МАГАТЭ расширит свое присутствие в Украине. Под международный мониторинг также попадут электрические подстанции, которые важны для безопасности атомных электростанций, обеспечивают выдачу мощности или, в случае необходимости, обеспечивают энергопотребление атомных электростанций от энергосети. Это однозначно положительно повлияет на состояние ядерной и радиационной безопасности в Украине» , — сказал Кориков.

Он также сообщил, что уже на следующей неделе мониторинговая миссия посетит одну из подстанций, которую повредили российские атаки.

4 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию.

Он заявил, что вместе с экспертами МАГАТЭ оценил ситуацию на градирне после пожара, который произошел 11 августа. Кроме этого, Гросси заявил, что оценил текущие работы на водяных насосах и хранилище топлива.