У Львівській області призупинили пропуск на кордоні з Польщею

Ввечері четверга, 5 вересня, у Львівській області припинено пропуск на кордоні з Польщею. Громадян не пропускають в обидві сторони. З посиланням на Держприкордонслужбу, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначили українські прикордонники, їм поступила інформація від польських колег щодо збою у роботі ба даних митної служби. Саме тому не здійснюється оформлення в обох напрямках.