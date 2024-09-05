Во Львовской области приостановили пропуск на границе с Польшей

Вечером четверга, 5 сентября, во Львовской области прекращен пропуск на границе с Польшей. Граждан не пропускают в обе стороны. Со ссылкой на Госпогранслужбу, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как отметили украинские пограничники, им поступила информация от польских коллег относительно сбоя в работе данных таможенной службы. Именно поэтому не производится оформление в обоих направлениях.