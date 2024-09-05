ЗСУ зупинили просування РФ біля Покровська - Сирський

Збройні сили України зупинили просування російської армії біля Покровська. Там Україна зазнавала значного терору від росіян, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. З посиланням на його інтерв'ю CNN, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак Сирський сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює" , - сказав він.

Він зауважив, що Україна змогла позбавити росіян здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків.

"Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися" , - сказав він.

Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Зокрема, росіяни перебувають на відстані в 11 км від Покровська. Через це там було оголошено примусову евакуацію мирного населення.

Як розповідав Сирський, там росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. А за даними Генштабу, там кожного дня відбуваються десятки бойових зіткнень, а росіяни втрачають велику кількість солдатів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.