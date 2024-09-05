ВСУ остановили продвижение РФ возле Покровска - Сырский

Вооруженные силы Украины остановили продвижение российской армии возле Покровска. Там Украина испытывала значительный террор от россиян, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Со ссылкой на его интервью CNN, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, Покровское направление было эпицентром войны на востоке Украины. Однако Сырский сказал, что украинским войскам удалось остановить продвижение России.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает" , - сказал он.

Он отметил, что Украина смогла лишить россиян маневрировать способности и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

"Это ослабление, несомненно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились" , - сказал он.

Покровское направление является одним из самых горячих на фронте. В частности, россияне находятся на расстоянии в 11 км от Покровска. Поэтому там была объявлена принудительная эвакуация мирного населения.

Как рассказывал Сырский, там россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. А по данным Генштаба, там каждый день происходят десятки боевых столкновений, а россияне теряют большое количество солдат.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.