Вучич відмовився від поїздки на саміт до РФ, попри запрошення від Путіна

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не братиме участі у саміті в Росії наступного місяця, незважаючи на те, що отримав запрошення від Володимира Путіна, повідомляє Радіо Свобода.

5 вересня Вучич заявив журналістам, що він не може бути присутнім на саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) 22-24 жовтня, оскільки в Сербії «будуть важливі гості».

Нещодавно Вучич заперечив тісні зв’язки з Путіним, заявивши, що не зустрічався з російським лідером від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року.

Проте багато інших високопосадовців у Сербії, включаючи віцепрем’єр-міністра Александара Вуліна, стверджують, що Росія залишається близьким союзником Сербії.

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