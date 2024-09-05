Вучич отказался от поездки на саммит в РФ, несмотря на приглашение от Путина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не будет участвовать в саммите в России в следующем месяце, несмотря на то, что получил приглашение от Владимира Путина, сообщает Радио Свобода.

5 сентября Вучич заявил журналистам, что он не может присутствовать на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) 22-24 октября, поскольку в Сербии "будут важные гости".

Недавно Вучич отрицал тесные связи с Путиным, заявив, что не встречался с российским лидером с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года.

Однако многие другие чиновники в Сербии, включая вице-премьер-министра Александара Вулина, утверждают, что Россия остается близким союзником Сербии.

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