Сирський пояснив необхідність операції у Курській області
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що Росія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської області ще до операції ЗСУ в цьому російському регіоні. З посиланням на інтерв'ю Сирського для CNN, повідомляє Українська правда.
"Вона (Курська операція – ред.) зменшила загрозу ворожого наступу. Ми не дозволили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб ворог відчув те, що ми відчуваємо щодня", - сказав він.
На думку головнокомандувача, наразі операція українських військових в Курській області має успіх.
Сирський окреслив ключові цілі операції: не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили Москви від інших напрямків, створити зону безпеки й запобігти транскордонним обстрілам цивільних об'єктів України, взяти військовополонених і підняти бойовий дух українського війська та нації в цілому.
Головнокомандувач розповів, що Москва перекинула до Курської області десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими військами.