Сирський пояснив необхідність операції у Курській області

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що Росія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської області ще до операції ЗСУ в цьому російському регіоні.﻿﻿ З посиланням на інтерв'ю Сирського для CNN, повідомляє Українська правда.

"Вона (Курська операція – ред.) зменшила загрозу ворожого наступу. Ми не дозволили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб ворог відчув те, що ми відчуваємо щодня" , - сказав він.

На думку головнокомандувача, наразі операція українських військових в Курській області має успіх.

Сирський окреслив ключові цілі операції: не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили Москви від інших напрямків, створити зону безпеки й запобігти транскордонним обстрілам цивільних об'єктів України, взяти військовополонених і підняти бойовий дух українського війська та нації в цілому.

Головнокомандувач розповів, що Москва перекинула до Курської області десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими військами.