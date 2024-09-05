Сырский объяснил необходимость операции в Курской области

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что Россия планировала начать новое наступление на Украину из Курской области еще до операции ВСУ в этом российском регионе.﻿﻿ Со ссылкой на интервью Сырского для CNN, сообщает Украинская правда.

"Она (Курская операция – ред.) уменьшила угрозу вражеского наступления. Мы не позволили им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы враг почувствовал то, что мы чувствуем каждый день" , - сказал он.

По мнению главнокомандующего, сейчас операция украинских военных в Курской области имеет успех.

Сырский очертил ключевые цели операции: не дать России использовать Курск как плацдарм для нового наступления, отвлечь силы Москвы от других направлений, создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов Украины, взять военнопленных и поднять боевой дух украинского войска и нации в целом.

Главнокомандующий рассказал, что Москва перебросила в Курскую область десятки тысяч военнослужащих, включая лучшие десантно-штурмовые войска.