Канада анонсувала передачу Україні систему ППО NASAMS

Канада планує передати Україні сучасну систему ППО середнього радіуса дії NASAMS на початку наступного року. Про це в інтерв'ю CBC News сказав міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Новое время.

Блер зазначив, що Канада приєдналася до замовлення США на виробництво 10 систем NASAMS ще минулого року. Виробник, компанія Raytheon, обіцяє поставити ці системи до кінця поточного року.

«Наші системи будуть включені до цього траншу, і ми негайно відправимо їх до України» , — сказав міністр.

Очікується, що NASAMS надійдуть до України на початку 2025 року.