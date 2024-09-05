Канада анонсировала передачу Украине систему ПВО NASAMS

Канада планирует передать Украине современную систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS в начале следующего года. Об этом в интервью CBC News сказал министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Новое время.

Блэр отметил, что Канада присоединилась к заказу США на производство 10 систем NASAMS еще в прошлом году. Производитель, компания Raytheon, обещает поставить эти системы до конца текущего года.

«Наши системы будут включены в этот транш, и мы немедленно отправим их в Украину» , — сказал министр.

Ожидается, что NASAMS поступят в Украину в начале 2025 года.