Окупанти запустили по Україні "Шахеди": безпілотники долітали до Львівщини (Оновлено)

Увечері четверга російські війська запустили ударні безпілотники з півдня.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 22:12 повітряники написали про загрозу ударних БпЛА з півдня.

О 22:14 повідомили про "Шахеди" з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний.

О 22:33 повідомили про загрозу ударних дронів для Кіровоградщини.

Крім того, о 22:52 повідомили про ракетну небезпеку для Чернігівської та Полтавської областей.

О 22:59 стало відомо, що група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу.

О 23:04 тривогу оголосили і в Київській області через ракетну небезпеку.

О 23:13 повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.

О 23:23 уточнили, що безпілотники прямують через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину.

О 23:41 повідомили про загрозу ударних БпЛА з південного сходу для Вінниччини.

00:18 "Через Вінниччину "Шахеди" рухаються в напрямку Хмельницької області!"

00:26 "Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!"

00:30 "Тернопільська область - загроза ударних БпЛА!"

00:34 "На Дніпропетровщині "Шахеди" курсом на Кривий Ріг з південного сходу".

З Вінниччини в напрямку Хмельниччини.

З Одещини північно-західним курсом на Вінниччину".

1:14 "Шахеди з Тернопільщини полетіли на Львівщину.

Нові БпЛА з Бєлгородської області (РФ) летять на Сумщину".

1:18 "Івано-Франківщина, Запоріжжя - загроза ударних БпЛА!"

1:22 "Загроза застосування балістики зі сходу!".

1:50 "З Сумщини "Шахеди" летять на Полтавщину."

2:44 "Львівська область - загроза ударних БпЛА!".

2:53 "Шахед" на північ від Полтави, рухається у напрямку міста".

2:54 "Шахед" у напрямку Львова з півночі!"

3:02 "Чернігівська область - загроза ударних БпЛА!"

3:31 "Київська область - загроза ударних БпЛА!"

5:17 "БпЛА на Полтаву з південно-західного напрямку"

6:27 "Черкаська область - загроза ударних БпЛА".

6:43 "Київська область - загроза ударних БпЛА".

7:00 "Сумська і Полтавська області - загроза ударних БпЛА".