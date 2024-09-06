Оккупанты запустили по Украине "Шахеды": беспилотники долетали до Львовщины (Обновлено)

Вечером четверга российские войска запустили ударные беспилотники с юга.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В 22:12 воздушники написали об угрозе ударных БпЛА с юга.

В 22:14 сообщили о "Шахедах" с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.

В 22:33 сообщили об угрозе ударных дронов для Кировоградщины.

Кроме того, в 22:52 сообщили о ракетной опасности для Черниговской и Полтавской областей.

В 22:59 стало известно, что группа вражеских БпЛА приближается к Южноукраинску с востока.

В 23:04 тревогу объявили и в Киевской области из-за ракетной опасности.

В 23:13 сообщили о скоростной цели на Черниговщине.

В 23:23 уточнили, что беспилотники направляются через Николаевскую область курсом на Кировоградскую, Одесскую, Винницкую области.

В 23:41 сообщили об угрозе ударных БпЛА с юго-востока для Винницкой области.

00:18 "Через Винницкую область „Шахеды" движутся в направлении Хмельницкой области!"

00:26 "Днепропетровская область - угроза ударных БпЛА!"

00:30 "Тернопольская область - угроза ударных БпЛА!"

00:34 "На Днепропетровщине „Шахеды" курсом на Кривой Рог с юго-востока".

Из Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

Из Одесской области северо-западным курсом на Виннитчину".

1:14 "Шахеды с Тернопольщины полетели на Львовщину.

Новые БпЛА из Белгородской области (РФ) летят на Сумщину".

1:18 "Ивано-Франковщина, Запорожье - угроза ударных БпЛА!"

1:22 "Угроза применения баллистики с востока!".

1:50 "С Сумщины на Полтавщину."

2:44 "Львовская область - угроза ударных БПЛА!".

2:53 "Шахед" на север от Полтавы, движется в направлении города".

2:54 "Шахед" в направлении Львова с севера!"

3:02 "Черниговская область - угроза ударных БпЛА!"

3:31 "Киевская область - угроза ударных БпЛА!"

5:17 "БпЛА на Полтаву с юго-западного направления"

6:27 "Черкасская область - угроза ударных БпЛА".

6:43 "Киевская область - угроза ударных БпЛА".

7:00 "Сумская и Полтавская области - угроза ударных БпЛА".