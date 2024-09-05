У Байдена ответили Путину на публичную поддержку Харрис

Білий дім закликав російського диктатора Володимира Путіна «припинити втручання» у вибори в США після того, як він заявив про підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс, повідомляє Радіо Свобода.

На Східному економічному форумі у Владивостоці 5 вересня Путін сказав, що нібито фаворитом Кремля на майбутніх виборах у США був чинний президент Джо Байден.

«Він знявся з перегонів, але рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо. Ми підтримаємо її» , – сказав Путін, згідно з повідомленнями російських ЗМІ.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі відповів, сказавши, що Путін «не повинен нікому надавати перевагу».

«Єдині люди, які повинні визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, – це американський народ, і ми були б дуже вдячні, якби пан Путін: а) перестав говорити про наші вибори і б) перестав у них втручатися» , – сказав Кірбі.

Коментарі Путіна прозвучали через день після того, як Сполучені Штати звинуватили Росію у спробі вплинути на президентські вибори в США 2024 року за допомогою керованих Кремлем ЗМІ.

Росія назвала цей крок «полюванням на відьом», спрямованим на залякування населення США.

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