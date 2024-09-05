У Байдена ответили Путину на публичную поддержку Харрис

Белый дом призвал российского диктатора Владимира Путина «прекратить вмешательство» в выборы в США после того, как он заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис, сообщает Радио Свобода.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке 5 сентября Путин сказал, что якобы фаворитом Кремля на предстоящих выборах в США был действующий президент Джо Байден.

«Он снялся с гонки, но рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так поступим. Мы поддержим ее» , – сказал Путин, согласно сообщениям российских СМИ.

Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби ответил, сказав, что Путин «не должен никому отдавать предпочтение».

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, – это американский народ, и мы были бы очень благодарны, если бы господин Путин: а) перестал говорить о наших выборах и б) перестал в них вмешиваться» , – сказал Кирби.

Комментарии Путина прозвучали через день после того, как Соединенные Штаты обвинили Россию в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2024 году с помощью управляемых Кремлем СМИ.

Россия назвала этот шаг «охотой на ведьм», направленной на устрашение населения США.

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