Дуров вперше прокоментував затримання у Франції: Стало несподіванкою

Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров вперше написав пост щодо затримання французькою владою: це для нього стало несподіванкою, повідомляє Українська правда.

"Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram" , – написав він.

Дуров також зазначив, що це його здивувало з кількох причин:

Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;

Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї.Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;

Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

Дуров також зазначив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

Нагадаємо, засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Правоохоронні органи звинуватили його у співучасті в наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмови адміністрації месенджера співпрацювати з владою Франції.

Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".

28 серпня Дурова звільнили з-під варти. Для виходу на волю під судовий нагляд Дуров мав внести заставу у розмірі 5 млн євро.