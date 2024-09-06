Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции: Стало неожиданностью

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров впервые написал пост о задержании французскими властями: это для него стало неожиданностью, сообщает Украинская правда.

"Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram" , – написал он.

Дуров также отметил, что это его удивило по нескольким причинам:

Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС;

Французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи. Дуров был частым гостем французского консульства в Дубае и создавал горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции;

Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

Дуров также отметил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

Напомним, основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в наркоторговле, педофилии и мошенничестве из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции.

Российское посольство во Франции запросило консульский доступ к Дурову и обвинило французские власти в "уклонении от взаимодействия".

28 августа Дурова освободили из-под стражи. Для выхода на свободу под судебный надзор Дуров должен был внести залог в размере 5 млн евро.