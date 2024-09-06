Британія надасть Україні 650 багатоцільових ракет LMM

Велика Британія поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) в рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міністерство оборони Британії.

Як йдеться у повідомленні, ця допомога є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною.

Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

Міністр оборони також заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України і закличе союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання.

Перша партія ракет LMM очікується до кінця цього року.

Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі.

Нагадаємо: