Британія надасть Україні 650 багатоцільових ракет LMM
Велика Британія поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) в рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Міністерство оборони Британії.
Як йдеться у повідомленні, ця допомога є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною.
Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.
Міністр оборони також заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України і закличе союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання.
Перша партія ракет LMM очікується до кінця цього року.
Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі.
Нагадаємо:
- Україна та Британія мають наміри укласти угоду про 100-річне партнерство, йшлося під час візиту у травні колишнього британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона.
- До того ще у січні експрем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
- Майбутня угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.
- Перший раунд переговорів відбувся 13 серпня.