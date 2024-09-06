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Британия предоставит Украине 650 многоцелевых ракет LMM

Британия предоставит Украине 650 многоцелевых ракет LMM
Фото: Рixabay

Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Как говорится в сообщении, эта помощь является частью обязательств нового правительства перед Украиной.

О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайн.

Министр обороны также заявит о непоколебимой приверженности Великобритании к Украине и призовет союзников продолжать предоставлять Украине жизненно необходимое оборудование.

Первая партия ракет LMM ожидается до конца этого года.

Ракеты, произведенные компанией Thales на заводе в Белфасте, являются очень универсальными и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

Напомним: 

  • Украина и Великобритания намерены заключить соглашение о 100-летнем партнерстве, говорилось во время визита в мае бывшего британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.
  • До того еще в январе экс-премьер Британии Риши Сунак заявил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.
  • Будущее соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.
  • Первый раунд переговоров состоялся 13 августа.

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