Поблизу Львова впали уламки "Шахеда": загорілися склади

У ніч на 6 вересня через падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа: горять складські приміщення поблизу села Малехів. ﻿﻿ Про це інформує мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Українська правда.

За його словами, рятувальники вже на місці і мужньо виконують свою роботу. Інформації щодо постраждалих поки немає.

Садовий додав, що на території Львівської громади цього разу все спокійно.

Нагадаємо, ввечері четверга російські війська запустили ударні безпілотники з півдня. Після опівночі "Шахеди" долетіли до Львівської області. Також російські військові запустили нові БпЛА з Бєлгородської області у напрямку Сумської області.

Вночі 6 вересня у Львівській області працювала протиповітряна оборона, у Львові пролунав вибух.