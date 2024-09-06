Вблизи Львова упали обломки "Шахеда": загорелись склады
В ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины поднялся пожар: горят складские помещения вблизи села Малехов. Об этом информирует мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Украинская правда.
По его словам, спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет.
Садовый добавил, что на территории Львовской общины на этот раз все спокойно.
Напомним, вечером четверга российские войска запустили ударные беспилотники с юга. После полуночи "Шахеды" долетели до Львовской области. Также российские военные запустили новые БпЛА из Белгородской области в направлении Сумской области.
Ночью 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове прогремел взрыв.