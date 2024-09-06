Курс валют НБУ на 6 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 5 вересня знизився на 19 коп. до 41.0890 за 1 долар.
Курс євро знизився на 2 коп. до 45.5882 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 54.0731 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 48.5571 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.6766 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,089 000
|EUR
|Євро
|45.588 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.073 100
|CHF
|Швейцарський франк
|48.557 100
|PLN
|Польський злотий
|10.676 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.