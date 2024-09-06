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Курс валют НБУ на 6 вересня

Курс валют НБУ на 6 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 вересня знизився на 19 коп. до 41.0890 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 45.5882 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 54.0731 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 48.5571 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.6766 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,089 000 --0.1876
EUR Євро 45.588 200 --0.0183
GBP Фунт стерлінгів 54.073 100 --0.0735
CHF Швейцарський франк 48.557 100 --0.0036
PLN Польський злотий 10.676 600 +0.0185

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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