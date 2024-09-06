Курс валют НБУ на 6 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 вересня знизився на 19 коп. до 41.0890 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 45.5882 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 54.0731 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 48.5571 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.6766 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,089 000 EUR Євро 45.588 200 GBP Фунт стерлінгів 54.073 100 CHF Швейцарський франк 48.557 100 PLN Польський злотий 10.676 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.