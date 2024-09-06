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Курс валют НБУ на 6 сентября

Курс валют НБУ на 6 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 сентября, снизился на 19 коп до 41.0890 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 45.5882 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 54.0731 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на до 48.5571 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.6766 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.089000 --0.1876
EUR Евро 45.588200 --0.0183
GBP Фунт стерлингов 54.073100 --0.0735
CHF Швейцарский франк 48.557100 --0.0036
PLN Польский злотый 10.676600 +0.0185

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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