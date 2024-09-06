Курс валют НБУ на 6 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 сентября, снизился на 19 коп до 41.0890 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 45.5882 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 54.0731 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на до 48.5571 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.6766 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.089 000 EUR Евро 45.588 200 GBP Фунт стерлингов 54.073 100 CHF Швейцарский франк 48.557 100 PLN Польский злотый 10.676 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.