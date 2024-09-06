У ДБР офіційно спростували чутки про смерть Шуфрича
Народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич живий. Його справу передали до суду. Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Напевне розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич, - ред.) живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника", - сказала вона.
Сапьян нагадала, що Шуфричу та його помічнику інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді.
"Власне, можливо дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре", - додала представниця ДБР.
Зазначимо, вчора, 5 вересня, у мережі з'явилися повідомлення про нібито смерть у СІЗО нардепа Нестора Шуфрича. Чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича.
За їх словами, нардеп перебуває у лікарні. Відомо, що 4 вересня Шуфрича доставили у Печерський райсуд Києва на підготовче засідання з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції. Йому дозволили брати участь у засіданнях онлайн.
Справа Шуфрича
Нагадаємо, Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".
Восени 2023 року парламентарю оголосили підозру у державній зраді. Його взяли під варту, у СІЗО йому згодом оголосили ще одну підозру - у фінансуванні Росгвардії в Криму.
Також був затриманий помічник Шуфрича у справі про фінансування окупантів. За даним слідства, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.
Днями правоохоронці направили до суду обвинувачувальний акт проти Шуфрича та його помічника.