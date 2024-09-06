В ГБР официально опровергли слухи о смерти Шуфрича

Народный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич жив. Его дело передали в суд.﻿ Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он (Шуфрич, - ред.) жив, с ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику" , - сказала она.

Сапьян напомнила, что Шуфричу и его помощнику инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территорий государственной границы Украины. Кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене.

"Собственно, возможно действительно здоровье немного подводит. Но пока мне известно, что это проходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудим напрямую. Все хорошо. Все будет хорошо" , - добавила представительница ГБР.

Отметим, вчера, 5 сентября, в сети появились сообщения о якобы смерти в СИЗО нардепа Нестора Шуфрича. Слухи оказались ложными, их опровергли адвокаты Шуфрича.

По их словам, нардеп находится в больнице. Известно, что 4 сентября Шуфрич был доставлен в Печерский райсуд Киева на подготовительное заседание из больницы, где проходил реабилитацию после операции. Ему разрешили участвовать в заседаниях онлайн.

Дело Шуфрича

Напомним, Нестор Шуфрич был избран народным депутатом от уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Осенью 2023 года парламентарию объявили подозрение в государственной измене. Его взяли под стражу, в СИЗО ему позже объявили еще одно подозрение - в финансировании Росгвардии в Крыму.

Также был задержан помощник Шуфрича по делу о финансировании оккупантов. По данным следствия, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

На днях правоохранители направили в суд обвинительный акт против Шуфрича и его помощника.