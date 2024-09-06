ДПСУ: Білорусь нагнітає ситуацію заявами про "перекидання військ"

Заяви білоруської влади про начебто "перекидання військ до кордону з Україною" спрямовані на нагнітання ситуації, заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє Радіо Свобода.

"Це чергова риторика Білорусі, бо неодноразово ця країна намагалася перекинути відповідальність на нашу країну, що ми становимо загрозу, що ми перекидаємо то зброю, то вибухівку до Білорусі.

У цьому контексті вони проводять постійне навчання, і це нагнітання ситуації, і, власне, таким чином відволікання уваги від більш важливих моментів війни, яку розв’язала Росія проти нашої країни. Бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати країну-терористку. І треба розуміти, що за останній період, як і раніше, ситуація на кордоні не зазнала змін" , – зазначив Демченко.

Він підкреслив, що і прикордонники, і підрозділи Збройних сил, і Національної гвардії «повністю контролюють лінію державного кордону».

"Ми не фіксували і не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій або ж якихось провокацій, які б ішли з території Білорусі безпосередньо по лінії кордону" , – запевнив речник.

Водночас він наголосив, що Україна має бути готовою до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі до можливого втягування Білорусі у війну.

"Маємо мати сильні оборонні позиції, бо якщо Росія дотисне Білорусь, а я думаю, що країна-терористка дуже цього прагне, щоб Білорусь більш масштабно долучилася до цієї війни, то, звісно, що цей напрямок буде ще більш загрозливим. Тому ми і продовжуємо укріплювати і лінію кордону, і прикордоння в фортифікаційному відношенні для того, щоб наші хлопці, наші захисники мали всі можливості відбивати будь-яку атаку, яка може йти з цього напрямку" , – наголосив речник, додавши, що "в безпосередній близькості до кордону наразі ворог не розміщує ані техніку, ані особовий склад".

18 серпня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські військові перекинули до кордону з Україною майже третину армії. На такий крок довелося піти, бо Київ не лише "тримає поблизу кордонів із Білоруссю понад 120 тисяч військових", а й перекинув додаткові сили, заявив Лукашенко в інтерв’ю російському державному телеканалу "Росія-1".

Міністерство оборони Білорусі заявило 11 серпня, що начебто "відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районі". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав заяву Міноборони Білорусі щодо "посилення" кордону з Україною "нагнітанням, щоб продовжувати підігрувати Росії".

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