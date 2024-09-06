ГПСУ: Беларусь нагнетает ситуацию заявлениями о "перебрасывании войск"

Заявления белорусских властей о якобы "перебрасывании войск на границу с Украиной" направлены на нагнетание ситуации, заявил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает Радио Свобода.

"Это очередная риторика Беларуси, потому что неоднократно эта страна пыталась перебросить ответственность на нашу страну, что мы представляем угрозу, что мы перебрасываем то оружие, то взрывчатку в Беларусь.

В этом контексте они проводят постоянное обучение, и это нагнетание ситуации, и, собственно, отвлечение внимания от более важных моментов войны, которую развязала Россия против нашей страны. Потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать страну-террориста. И надо понимать, что за последний период по-прежнему ситуация на границе не претерпела изменений" , - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что и пограничники, и подразделения Вооруженных сил, и Национальной гвардии "полностью контролируют линию государственной границы".

"Мы не фиксировали и не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций или каких-то провокаций, которые бы шли с территории Беларуси непосредственно по линии границы" , – заверил спикер.

В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть готова к развитию любых ситуаций, в том числе к возможному втягиванию Беларуси в войну.

"Должны иметь сильные оборонительные позиции, потому что если Россия дожмет Беларусь, а я думаю, что страна-террористка очень этого стремится, чтобы Беларусь более масштабно присоединилась к этой войне, то, конечно, это направление будет еще более угрожающим. Поэтому мы и продолжаем укреплять и линию границы, и приграничья в фортификационном отношении для того, чтобы наши ребята, наши защитники имели все возможности отражать любую атаку, которая может идти с этого направления" , – подчеркнул спикер, добавив, что "в непосредственной близости к границе сейчас враг не размещает ни технику, ни личный состав".

18 августа Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные перебросили на границу с Украиной почти треть армии. На такой шаг пришлось пойти, потому что Киев не только "держит вблизи границ с Белоруссией более 120 тысяч военных", но и перебросил дополнительные силы, заявил Лукашенко в интервью российскому государственному телеканалу "Россия-1".

Министерство обороны Беларуси заявило 11 августа, что якобы "отправляет дополнительную военную технику в приграничные с Украиной районы". Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал заявление Минобороны Беларуси об "усилении" границы с Украиной "нагнетанием, чтобы продолжать подыгрывать России".

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