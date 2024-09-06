"Азов" повернув частину Нью-Йорка на Донеччині та деблокував ЗСУ з оточення

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України повернули під контроль Сил оборони частину селища Нью-Йорка на Торецькому напрямку і деблокувала українських військових з російського оточення, повідомляє Українська правда.

"На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні" , – повідомили у бригаді.

Водночас, ситуація в Нью-Йорку залишається напруженою. За добу окупанти проводить до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій" , - зазначають в бригаді.