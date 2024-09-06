"Азов" вернул часть Нью-Йорка на Донетчине и деблокировал ВСУ из окружения

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины вернули под контроль Сил обороны часть поселка Нью-Йорка на Торецком направлении и деблокировали украинских военных из российского окружения, сообщает Украинская правда.

"На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении" , – сообщили в "Азове".

В то же время, ситуация в Нью-Йорке остается напряженной. За сутки оккупанты проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий" , - отмечают в бригаде.