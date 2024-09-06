Кліматична служба ЄС: Цьогорічне літо було найтеплішим за всю історію спостережень

Світ виходить з найтеплішого літа в північній півкулі з моменту початку спостережень, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила в п'ятницю (6 вересня) служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S), повідомляє Euractiv.

Літо цього року перевершило минулорічне літо і стало найтеплішим у світі.

Виняткова спека збільшує ймовірність того, що 2024 рік перевершить 2023 рік як найтепліший за всю історію спостережень на планеті.

"За останні три місяці 2024 року світ пережив найспекотніші червень і серпень, найспекотніший день за всю історію спостережень і найспекотніше бореальне літо за всю історію спостережень", – сказала заступниця директора C3S Саманта Берджесс.

За її словами, якщо країни терміново не скоротять викиди парникових газів, що нагрівають планету, екстремальні погодні умови "стануть лише інтенсивнішими". Викиди парникових газів від спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату.

Зміни клімату на планеті продовжували підживлювати катастрофи цього літа. У Судані від повені, спричиненої зливами минулого місяця, постраждали понад 300 000 людей.

В інших країнах вчені підтвердили, що зміна клімату спричинила сильну посуху на італійських островах Сицилія і Сардинія, а також посилила тайфун "Гемі", який у липні пронісся Філіппінами, Тайванем і Китаєм, забравши життя понад 100 людей.

Зміна клімату, спричинена людиною, і природне погодне явище Ель-Нінйо, яке прогріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, призвели до того, що температура на початку року була рекордно високою.

За словами Copernicus, нижчі за середні температури в екваторіальній частині Тихого океану минулого місяця вказують на перехід до Ла-Ніньї, яка є прохолоднішим аналогом Ель-Ніньйо.

Але це не завадило незвично високій глобальній температурі поверхні моря по всьому світу, причому середня температура в серпні була вищою, ніж у тому ж місяці будь-якого іншого року, окрім 2023 року.

Набір даних C3S сягає 1940 року, і вчені порівняли його з іншими даними, щоб підтвердити, що це літо було найспекотнішим з доіндустріального періоду 1850 року.

Нагадаємо, у регіоні Лапландія на крайній півночі Фінляндії цього року зафіксували найвищі за всю історію спостережень літні температури.

Згідно з прогнозами кліматологів, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту – спека прогнозується й в Україні.