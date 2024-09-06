Климатическая служба ЕС: Нынешнее лето было самым теплым за всю историю наблюдений

Мир выходит из самого теплого лета в северном полушарии с момента начала наблюдений, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила в пятницу (6 сентября) служба мониторинга изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S), сообщает Euractiv.

Лето этого года превзошло прошлогоднее лето и стало самым теплым в мире.

Исключительная жара увеличивает вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год как самый теплый за всю историю наблюдений на планете.

"За последние три месяца 2024 года мир пережил самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое бореальное лето за всю историю наблюдений", – сказала заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

По ее словам, если страны срочно не сократят выбросы парниковых газов, нагревающих планету, экстремальные погодные условия "станут только интенсивнее". Выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива являются основной причиной изменения климата.

Изменения климата на планете продолжали подпитывать катастрофы этим летом. В Судане от наводнения, вызванного ливнями в прошлом месяце, пострадали более 300 000 человек.

В других странах ученые подтвердили, что изменение климата вызвало сильную засуху на итальянских островах Сицилия и Сардиния, а также усилило тайфун "Гэми", который в июле пронесся по Филиппинам, Тайваню и Китаю, унеся жизни более 100 человек.

Изменение климата, вызванное человеком, и естественное погодное явление Эль-Ниньо, которое прогревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, привели к тому, что температура в начале года была рекордно высокой.

По словам Copernicus, температуры ниже средних в экваториальной части Тихого океана в прошлом месяце указывают на переход к Ла-Ниньи, которая является более прохладным аналогом Эль-Ниньо.

Но это не помешало необычно высокой глобальной температуре поверхности моря по всему миру, причем средняя температура в августе была выше, чем в том же месяце любого другого года, кроме 2023 года.

Набор данных C3S достигает 1940 года, и ученые сравнили его с другими данными, чтобы подтвердить, что это лето было самым жарким с доиндустриального периода 1850 года.

Напомним, в регионе Лапландия на крайнем севере Финляндии в этом году зафиксировали самые высокие за всю историю наблюдений летние температуры.

Согласно прогнозам климатологов, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента – жара прогнозируется и в Украине.