ISW: Вторгнення ЗСУ в Курську область вплинуло на весь фронт

Вторгнення українських військ до Курської області вплинуло на весь театр воєнних дій і буде визначати наступальні й оборонні можливості росіян навіть після завершення наступу на Покровськ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті послалися на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського CNN від 5 вересня, в якому він заявив, що українська операція в Курській області зірвала заплановану атаку росіян на Сумську область і "зменшило загрозу" російського вторгнення на північ України.

За словами головнокомандувача ЗСУ, головними цілями українського вторгнення було перешкодити російським військам використовувати Курську область в якості притулку для підготовки наступальних операцій в Україні, відволікти російські війська з інших невизначених районів України, створити "зону безпеки", захопити російських військовополонених і підняти український моральний дух.

Сирський заявив, що російські війська перекинули до Курської області "десятки тисяч" військовослужбовців, які раніше призначалися для посилення російських наступальних операцій в Україні, зокрема невеликі підрозділи кількох елітних російських повітряно-десантних частин.

Які частини росіяни перекинули в Курську область

У звіті ISW також назвали військові з'єднання, які росіяни перекинули до Курської області. Зокрема, це частини 56-го повітряно-десантного полку (7-ї дивізії повітряно-десантних військ), а також 11-ї та 83-ї бригад повітряно-десантних військ.

"Російське військове командування значною мірою покладається на військовослужбовців строкової служби, регулярні та нерегулярні війська, перекинуті з менш пріоритетних секторів України, таких як північ Харківської області, для проведення оборонних операцій у Курській області" , - йдеться у звіті.

Аналітики Інституту переконані, що навряд чи цих сил буде достатньо для витіснення українських військ із Курської області у випадку, якщо українці вирішать обороняти взяті під контроль населені пункти.

Крім того, йдеться у звіті, російське військове командування, ймовірно, в середині серпня 2024 року також передислокувало з напрямку Покровська щонайменше роту 15-ї мотострілецької бригади (Друга загальновійськова армія, Центральний військовий округ).

"Передислокація елементів Центрального військового округу, яка, за повідомленнями, має завдання завершити захоплення Покровська, свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції від впливу українського вторгнення, попри твердження російського диктатора Володимира Путіна" , - йдеться у звіті ISW.

Контроль РФ над ініціативою під питанням

Аналітики Інституту вивчення війни також зазначили, що "вторгнення" у Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

У звіті зазначається, що Росія володіє загальновійськовою ініціативою в Україні щонайменше з листопада 2023 року. Це дозволило російському військовому командуванню визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій в Україні на власний розсуд, і змусило ЗСУ витрачати людські та матеріальні ресурси на швидкі оборонні операції.

В ISW нагадали, що головнокоманувач Сирський нещодавно заявив, що Росія передислокувала близько 30 тисяч військових з України до Курської області у відповідь на вторгнення ЗСУ.