ISW: Вторжение ВСУ в Курскую область повлияло на весь фронт

Вторжение украинских войск в Курскую область повлияло на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности россиян даже после завершения наступления на Покровск. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете упомянули интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского CNN от 5 сентября, в котором он заявил, что украинская операция в Курской области сорвала запланированную атаку россиян на Сумскую область и "уменьшило угрозу" российского вторжения на север Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ, главными целями украинского вторжения было помешать российским войскам использовать Курскую область в качестве убежища для подготовки наступательных операций в Украине, отвлечь российские войска из других неопределенных районов Украины, создать "зону безопасности", захватить российских военнопленных и поднять украинский моральный дух.

Сырский заявил, что российские войска перебросили в Курскую область "десятки тысяч" военнослужащих, которые ранее предназначались для усиления российских наступательных операций в Украине, в том числе небольшие подразделения нескольких элитных российских воздушно-десантных частей.

Какие части россияне перебросили в Курскую область

В отчете ISW также назвали военные соединения, которые россияне перебросили в Курскую область. В частности, это части 56-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии воздушно-десантных войск), а также 11-й и 83-й бригад воздушно-десантных войск.

"Российское военное командование в значительной степени полагается на военнослужащих срочной службы, регулярные и нерегулярные войска, переброшенные из менее приоритетных секторов Украины, таких как север Харьковской области, для проведения оборонительных операций в Курской области" , - говорится в отчете.

Аналитики Института убеждены, что вряд ли этих сил будет достаточно для вытеснения украинских войск из Курской области в случае, если украинцы решат оборонять взятые под контроль населенные пункты.

Кроме того, говорится в отчете, российское военное командование, вероятно, в середине августа 2024 года также передислоцировало с направления Покровска по меньшей мере роту 15-й мотострелковой бригады (Вторая общевойсковая армия, Центральный военный округ).

"Передислокация элементов Центрального военного округа, которая, по сообщениям, имеет задачу завершить захват Покровска, свидетельствует о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции от влияния украинского вторжения, несмотря на утверждения российского диктатора Владимира Путина" , - говорится в отчете ISW.

Контроль РФ над инициативой под вопросом

Аналитики Института изучения войны также отметили, что вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

В отчете отмечается, что Россия владеет общевойсковой инициативой в Украине по меньшей мере с ноября 2023 года. Это позволило российскому военному командованию определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине по своему усмотрению, и заставило ВСУ тратить человеческие и материальные ресурсы на быстрые оборонительные операции.

В ISW напомнили, что главнокомандующий Сырский недавно заявил, что Россия передислоцировала около 30 тысяч военных из Украины в Курскую область в ответ на вторжение ВСУ.