Частина Покровська без електрики внаслідок обстрілу РФ

Через обстріл Покровська Донецької області 5 вересня, частина міста залишилася без світла. Також виникли проблеми із зв'язком. Про це повідомляє Покровська МВА, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Черговий обстріл Покровська знеструмив велику частину міста. Наразі ДТЕК робить усе можливе для повернення електропостачання" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними МВА, у Покровську через атаку РФ спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. "Ускладнений дозвін до Контактного центру" , - додали у міськраді.

Обстріли Покровська

5 вересня окупанти знову обстріляли Покровськ Донецької області. Снаряди були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури.

Серед них - енергетичні підприємства ДТЕК. Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень.