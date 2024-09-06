Частина Покровська без електрики внаслідок обстрілу РФ
Через обстріл Покровська Донецької області 5 вересня, частина міста залишилася без світла. Також виникли проблеми із зв'язком. Про це повідомляє Покровська МВА, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Черговий обстріл Покровська знеструмив велику частину міста. Наразі ДТЕК робить усе можливе для повернення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними МВА, у Покровську через атаку РФ спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.
"Ускладнений дозвін до Контактного центру", - додали у міськраді.
Обстріли Покровська
5 вересня окупанти знову обстріляли Покровськ Донецької області. Снаряди були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури.
Серед них - енергетичні підприємства ДТЕК. Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень.