Часть Покровска без электричества в результате обстрела РФ
Из-за обстрела Покровска Донецкой области 5 сентября, часть города осталась без света. Также возникли проблемы со связью. Об этом сообщает Покровская ГВА, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Очередной обстрел Покровска обесточил большую часть города. В настоящее время ДТЭК делает все возможное для возвращения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ГВА, в Покровске из-за атаки РФ наблюдаются проблемы с мобильной связью.
"Усложнен дозвон в Контактный центр", - добавили в горсовете.
Обстрелы Покровска
5 сентября оккупанты снова обстреляли Покровск Донецкой области. Снаряды были направлены на объекты критической инфраструктуры.
Среди них - энергетические предприятия ДТЭК. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений.