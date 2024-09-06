Часть Покровска без электричества в результате обстрела РФ

Из-за обстрела Покровска Донецкой области 5 сентября, часть города осталась без света. Также возникли проблемы со связью. Об этом сообщает Покровская ГВА, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Очередной обстрел Покровска обесточил большую часть города. В настоящее время ДТЭК делает все возможное для возвращения электроснабжения" , - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГВА, в Покровске из-за атаки РФ наблюдаются проблемы с мобильной связью.

"Усложнен дозвон в Контактный центр" , - добавили в горсовете.

Обстрелы Покровска

5 сентября оккупанты снова обстреляли Покровск Донецкой области. Снаряды были направлены на объекты критической инфраструктуры.

Среди них - энергетические предприятия ДТЭК. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений.